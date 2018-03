In eine Pressemeldung teilten die Berliner Festspiele am Freitagnachmittag mit, dass aus terminlichen Gründen das »Nationaltheater Reinickendorf« von Vegard Vinge und Ida Müller nicht beim Berliner Theatertreffen 2018 gezeigt werden kann. Grund dafür ist der Premierentermin eines Satellitenprojekts des Nationaltheaters am 25. Mai 2018 bei den Internationalen Festspielen in Bergen (Norwegen) und die damit verbundene Vorbereitungszeit.

Als Ersatz werde eine Video-Dokumentation der Produktion gezeigt. Am 6. April erscheint der komplette Spielplan des Theatertreffens. nd