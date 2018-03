c/o

Berlin. Als letzte Partei der erneuten Großen Koalition hat die SPD am Freitag ihre Minister für das neue Kabinett benannt. Das Arbeitsressort übernimmt überraschend der bisherige Fraktionsvize Hubertus Heil, wie die Fraktions- und designierte Parteichefin Andrea Nahles und der kommissarische Parteichef Olaf Scholz in Berlin mitteilten.

Bekannt war, dass der bisherige Hamburger Bürgermeister Scholz Vizekanzler und Finanzminister wird. Er soll zudem die Arbeit der sozialdemokratischen Bundesminister koordinieren. Heiko Maas wird Außenminister. Katarina Barley übernimmt das Justizministerium. Die bisherige Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Franziska Giffey, soll das Familienministerium leiten. Das Umweltressort bekommt die nordrhein-westfälische SPD-Generalsekretärin Svenja Schulze.

Nach einem Bericht der Parteizeitung »Vorwärts« will die SPD in den ersten hundert Tagen der Koalition ein Rückkehrrecht von Teilzeit- in Vollzeitarbeit durchsetzen. Agenturen/nd Seite 4