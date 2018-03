c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Der US-Schauspieler Peter Sarsgaard distanziert sich von Woody Allen. »Wenn man mit einem seiner Helden arbeiten kann, möchte man an ihn glauben. Dass er ein großer Künstler ist, glaube ich immer noch. Mit ihm arbeiten würde ich nicht mehr«, sagte der 47-Jährige in einem Interview der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Der US-Amerikaner hatte in Allens Film »Blue Jasmine« mitgespielt.

Allens Adoptivtochter Dylan Farrow hatte Anfang des Jahres erneut Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur erhoben. Die Vorwürfe sind seit 1992 bekannt. Die Polizei ermittelte damals, es kam aber nicht zu einer Anklage. Die Vorwürfe hat Allen stets zurückgewiesen. Auf die Anmerkung der Zeitung, dass Allen vollkommen unschuldig sein könne, antwortete Sarsgaard: »Offen gesagt, weiß ich es ja selbst nicht.« dpa/nd