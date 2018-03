c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Seit längerem hatte sich Herr Mosekund Gedanken über den seiner Meinung nach schwindenden Zusammenhalt der Hausgemeinschaft gemacht und einem Nachbarn davon erzählt. »Ja«, antwortete der Nachbar, »auch ich habe diesen Eindruck.« - »Wir müssten etwas dagegen tun«, sagte Herr Mosekund. »Vielleicht ein Sommerfest«, schlug der Nachbar vor. »Sehr gut« stimmte Herr Mosekund zu, »mit zahlreichen Attraktionen.« - »Genau«, rief der Nachbar, »Tombola, Kegeln, Preisskat ...« - »Viel zu langweilig«, sagte Herr Mosekund, »wir brauchen die besten Ideen!« - »Wenn das so einfach wäre«, bedauerte der Nachbar. »Irgendetwas Großartiges, Besonderes, Begeisterndes«, sagte Herr Mosekund, »zum Beispiel, ähm, ach, was weiß ich.« - »Mehr haben Sie nicht beizutragen?«, fragte der Nachbar. »Doch«, entgegnete Herr Mosekund, »wenn Sie mitschreiben möchten: Das Fatale an den besten Ideen ist, dass man sie nicht hat.«