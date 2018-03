Schwerin. Die Linkspartei kämpft weiter gegen die Benachteiligung des Nordens gegenüber dem Süden bei der Zahl der Feiertage. In einem Gesetzentwurf, über den am Mittwoch der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin abstimmt, schlägt die Oppositionspartei den Internationalen Kindertag am 1. Juni als zusätzlichen arbeitsfreien Feiertag für Mecklenburg-Vorpommern vor. Die Chancen auf Umsetzung stehen allerdings schlecht. Schon bei der Gesetzeseinbringung im Dezember hatte sich eine deutliche Mehrheit des Parlaments dagegen ausgesprochen, den Entwurf in den Landtagsausschüssen überhaupt zu erörtern. Der LINKE-Abgeordnete Henning Foerster appellierte aber an die Parlamentarier, die Chance auf Zugewinn an Freizeit insbesondere auch für Familien nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. dpa/nd