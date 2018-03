Dessau-Roßlau. Etwa 2000 Teilnehmer haben sich am Samstag in Dessau-Roßlau nach Veranstalterangaben an einer Menschenkette für Frieden und Toleranz beteiligt. Unter der Überschrift »Bunt statt Braun« waren wie in den Vorjahren auch, die Einwohner aufgerufen, sich friedlich gegen eine Demonstration von Neonazis in der Stadt zu engagieren, wie die Organisatoren in Dessau-Roßlau mitteilten. Die über 2000 Meter lange Menschenkette zog sich von der Jüdischen Gemeinde von Dessau bis zum Bauhaus und wurde gegen 14 Uhr geschlossen. Daneben gab es einen weitere Kundgebungen und Demonstrationen unter anderem von Aktivisten der linken Initiative »Dessau nazifrei«. Die Protestaktionen von Kirchen, Initiativen, Vereinen, dem Anhaltischen Theater und weiteren Einrichtungen richteten sich gegen den jährlichen Aufmarsch rechter Gruppierungen zum Jahrestag der Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Diese hatten ihren Aufzug am Samstagvormittag allerdings kurzfristig abgesagt. epd/nd