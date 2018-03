Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Kabul. Im Westen Afghanistans haben radikalislamische Taliban aus einem Hinterhalt mindestens 18 Sicherheitskräfte getötet. Bei dem Überfall in der Provinz Farah seien auch Dutzende Taliban-Kämpfer ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher des Provinzrates am Samstag mit. Den Angaben zufolge bekamen die Sicherheitskräfte bei dem Vorfall im Bezirk Bala Baluk am Freitagabend von NATO-Einheiten Unterstützung aus der Luft. Dabei sei eine Bombe auf ein Wohnhaus gefallen und habe eine Familie getötet, sagte Farid Ahmad Bachtawar. Derweil soll Generalleutnant Erhard Bühler einem Zeitungsbericht zufolge oberster NATO-General für Nordeuropa und Afghanistan werden. Der bisherige Abteilungsleiter Planung im Bundesverteidigungsministerium werde ab 2019 das Allied Joint Force Command (JFC) im niederländischen Brunssum übernehmen und steige damit vom Drei- zum Vier-Sterne-General auf. Das JFC ist u.a. für die NATO-Mission in Afghanistan verantwortlich, wo bis zu 16 000 Soldaten afghanische Sicherheitskräfte ausbilden. Agenturen/nd