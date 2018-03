München. Die Bayern-SPD schickt ihre Landesvorsitzende Natascha Kohnen mit einem demonstrativen Vertrauensbeweis und viel Vorschusslorbeeren in den Landtagswahlkampf. Mit 94,8 Prozent wurde Kohnen am Samstag auf einem Parteitag in München nun auch offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. Oktober gekürt. Die 50-Jährige ist damit die erste weibliche Spitzenkandidatin der Bayern-SPD seit Renate Schmidt in den 1990er Jahren. Kohnen ist seit Mai 2017 Vorsitzende der Bayern-SPD, nachdem sie sich in einer Mitgliederbefragung gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt hatte. Seit Dezember ist sie zudem stellvertretende Bundesvorsitzende. In Umfragen liegt die Bayern-SPD derzeit bei 15 Prozent. Sie liegt damit weit hinter der CSU zurück, die Markus Söder in der kommenden Woche im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten wählen will. dpa/nd