Köln. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben vor der möglichen Übernahme des Grünen Punktes durch den Entsorgungsriesen Remondis gewarnt. »Das wäre so, als würde der Autokonzern Volkswagen mit Bosch Deutschlands größten Zulieferer kaufen - die Marktmacht wäre immens«, sagte der Vizechef des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Patrick Hasenkamp. Remondis ist der größte Entsorgungskonzern in Deutschland. Die Kölner Firma Duales System Deutschland (DSD) mit ihrer Marke Grüner Punkt ist wiederum der größte duale Systemanbieter - sie organisiert die Abholung und Verwertung von Verpackungsabfall für Handelsfirmen. Der Verkauf an Remondis würde die Wettbewerbssituation deutlich verschlechtern, so Hasenkamp. Dies könnte zu Lasten des Verbrauchers gehen. Hasenkamp spricht für 450 kommunale Entsorgungsunternehmen. dpa/nd