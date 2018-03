c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Den Sturz von Robert Mugabe hat er noch erlebt, die für Sommer 2018 geplanten Neuwahlen wird er nicht mehr erleben. Die Rede ist von Morgan Tsvangirai, der im Februar in Folge eines Krebsleidens verstarb. Tsvangirai stand für viele Menschen in Simbabwe für Wandel, Demokratie und Neuanfang und war vor allem um die Jahrtausendwende die unumstrittene Galionsfigur der Opposition. Tsvangirai wollte bei den bevorstehenden Wahlen trotz seiner Erkrankung kandidieren.

Der 65-jährige ehemalige Gewerkschaftsführer hatte ein hohes Ansehen, weil er einen hohen persönlichen Preis für seinen Widerstand gegen den Autokraten Mugabe gezahlt hat: von Folter bis zu verbrieften Mordversuchen.

In die Parteipolitik wechselte Tsvangirai 1999, als er die MDC mit gründete. Nach von Manipulationsvorwürfen überschatteten Wahlen 2008 und einer monatelangen Patt-Situation wurde Tsvangirai 2009 in einer Einheitsregierung mit Mugabe Ministerpräsident. Bereits 2005 hatte sich die MDC in eine MDC-Tsvangirai und eine MDC-Ncube, die von dem Geschäftsmann Welshman Ncube geführt wird, geteilt.

In der MDC-T ist die Nachfolge von Tsvangirai pro forma inzwischen geregelt, aber nicht im Konsens. Einen Tag nach dem Tod von Tsvangirai wurde Nelson Chamisa (40) zum Nachfolger bestimmt. Er wird bei der im Juli oder August stattfindenden Wahl Interimspräsident Emmerson Mnangagwa herausfordern. Chamisa solle die MDC zunächst für ein Jahr führen, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende Morgan Komichi am Donnerstag.

Nelson Chamisa werfen seine Gegner vor, die Führung handstreichartig übernommen zu haben. Chamisa beruft sich dagegen auf eine Ernennung zum Parteichef durch Tsvangirai vor mehreren Wochen. Als Chamisas Rivalen in der Partei gelten Thokozani Khupe und Elias Mudzuri, die ebenso wie er Stellvertreter Tsvangirais waren.

Trotz der Ernennung Chamisas erscheint noch nicht klar, wer die Wahlallianz rund um die MDC-T, zu der sich im Juni 2017 sieben Parteien zusammengeschlossen haben, in die Auseinandersetzung mit Mnangagwa führt. Sicher ist nur, dass auch in Simbabwe eine zerstrittene Opposition vor allem der Regierung zugute kommt.