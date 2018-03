Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Die Landtagsfraktion der Grünen fordert ein Einfuhrverbot von Rapssaaten aus Polen, die mit einem in Deutschland nicht zugelassenen Insektizid behandelt sind. Andernfalls sei ein Bienen- und Insektensterben zu befürchten. Das Agrarministerium habe bestätigt, dass dieses Saatgut in Brandenburg verwendet werde, erklärte der umweltpolitische Sprecher, Benjamin Raschke, am Samstag in einer Mitteilung. Auf diese Weise gelange auch das Insektizid auf Brandenburgs Felder. Damit drohten nicht nur erhebliche Verluste bei Bienen und Insekten, sondern auch Rückstände im Honig, so Raschke. Die Landesregierung müsse sich auf Bundesebene für ein Einfuhrverbot einsetzen. Zudem sollte es ein umfassendes Untersuchungsprogramm für Pestizid-Rückstände geben. dpa/nd