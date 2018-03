Neu Dehli. Als Reaktion auf den zunehmenden Einfluss Chinas in der Region haben Indien und Frankreich am Samstag ein Sicherheitsabkommen für den Indischen Ozean unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, dass beide Länder ihre Marinestützpunkte in der Region für Kriegsschiffe aus dem jeweils anderen Land öffnen. Dies wird als Versuch gesehen, Chinas Gebietsansprüche zu untergraben. Präsident Macron unterzeichneten zudem u.a. Abkommen in den Bereichen Weltraumforschung und erneuerbare Energien. AFP/nd