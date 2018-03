c/o

Washington. Bei den geplanten Gesprächen mit Nordkorea über den Abbau des Atomprogramms erwartet US-Präsident Donald Trump trotz verbreiteter Skepsis »einen unglaublichen Erfolg«. Das erklärte Trump in Washington. Südkoreas Sicherheitsberater Chung Eui Yong, der ihn über die Absichten Pjöngjangs unterrichtet hatte, würdigte Machthaber Kim Jong Un in Seoul für »seine mutige Entscheidung«. Trump zeigte sich mit Blick auf die Absichten Nordkoreas optimistisch: »Ich glaube, sie wollen Frieden schließen.« Er versuchte damit offensichtlich Zweifeln daran entgegenzutreten, dass Kim ernsthaft über eine Denuklearisierung sprechen wolle.

Wie unvorbereitet das Weiße Haus dabei ist, spiegelte sich in verwirrenden Äußerungen von Trump-Sprecherin Sarah Sanders am Freitag wider, das Treffen werde nur stattfinden, wenn Nordkorea konkrete Schritte zu einer Denuklearisierung unternehme. Das Weiße Haus war am Wochenende um die Klarstellung bemüht, dass es sich um keine zusätzlichen Bedingungen handele. dpa/nd