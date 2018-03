Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Syrische Regierungstruppen haben in der belagerten Rebellenhochburg Ost-Ghuta mit strategischen Geländegewinnen die entscheidende Phase im Kampf um das Gebiet eingeleitet. Die Einheiten von Präsident Baschar al-Assad hätten am Wochenende die beiden wichtigen Städte Duma und Harasta voneinander und vom Rest der Region abgeschnitten, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Nach Angaben der Beobachtungsstelle, die den Rebellen nahesteht und ihre kaum nachprüfbaren Informationen von Aktivisten vor Ort bezieht, kontrolliere die Armee mittlerweile mehr als die Hälfte von Ost-Ghuta. Bewaffnete Islamisten beschießen von dort aus Wohnviertel in Damaskus. Am Wochenende verließen erstmals Kämpfer des radikalislamischen Rebellenbündnisses Haiat Tahrir al-Scham das Gebiet. Die meisten sollen aber geschworen haben, in Ost-Ghuta weiter zu kämpfen.

Die Regierungstruppen nahmen auch Straßen und Nachschubwege ein, sodass der Druck auf die vorwiegend islamistischen Rebellen noch größer wird. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana bestätigte, dass die Verbände tief in das Gebiet vorgerückt seien, um eine Hauptstraße zwischen dem Süden und dem Norden Ost-Ghutas zu blockieren. Sie flogen zudem Dutzende schwere Luftangriffe und beschossen die Region mit Artillerie und Raketen. Mehr als 20 Menschen sollen allein am Sonntag gestorben sein.

Ost-Ghuta östlich von Damaskus gehört zu den letzten Gebieten in Syrien, die von Rebellen kontrolliert werden. Es erlebt seit Mitte Februar die schwerste Angriffswelle der Regierung seit Beginn des Bürgerkriegs vor fast sieben Jahren. Ihre Truppen hatten zuletzt über 50 Prozent des Gebietes erobert. Pentagon-Chef Jim Mattis warnte die Regierung am Sonntag davor, bei ihren Angriffen Giftgas zu verwenden.

Im Nordwesten des Landes sind unterdessen die türkische Armee und verbündete protürkische Rebellen nach mehr als 50 Tagen ihrer Militärinvasion »Olivenzweig« bis kurz vor die Stadt Afrin vorgerückt. »Derzeit fehlen noch vier bis fünf Kilometer«, sagte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag. Die Beobachtungsstelle spricht sogar von nur noch wenigen hundert Metern zur Stadtgrenze.

Am Freitag hatte Erdogan verkündet, dass sich die türkischen Truppen auf die Belagerung Afrins vorbereiten würden: »Wir beseitigen die letzten Hindernisse, die einer Belagerung des Zentrums von Afrin im Wege stehen.« In der Stadt leben viele Menschen, die vor den Kämpfen in der gleichnamigen Region geflüchtet waren. Die türkischen Verbände hatten ihren Feldzug gegen die Kurdenmiliz YPG am 20. Januar gestartet. Ankara sieht die YPG, die harten Widerstand gegen den Islamischen Staat geleistet hatte, als syrischen Ableger der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Agenturen/nd