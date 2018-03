Der britische Star-Comedian und Sänger Ken Dodd ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren in Liverpool gestorben. Dodd, dessen Markenzeichen seine wilde Frisur und die hervorstehenden Zähne waren, füllte große Säle, hatte früher eigene TV-Shows und gelangte mit seinen Liedern auch in die britischen Charts. In den 1960er Jahren hatte er es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft: Er erzählte 1500 Witze in dreieinhalb Stunden. dpa/nd