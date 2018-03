London. Der Rekordbörsengang des saudi-arabischen Ölriesen Aramco wird nach Informationen der »Financial Times« verschoben. Statt wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2018 werde es erst 2019 soweit sein, berichtete die britische Zeitung. Sie berief sich auf britische Experten. Demnach kann sich London Hoffnungen machen, einer der Plätze für den Börsengang zu werden. Der soll 100 Milliarden Dollar in die Kasse Saudi-Arabiens spülen. Dafür will der Staat fünf Prozent seines Konzerns verkaufen. AFP/nd