Berlin. Die Verbraucher im Nordosten Deutschlands sind 2017 durchschnittlich an jedem siebten Tag ganz mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt worden. »An 51 Tagen wurde der Strombedarf in unserer Regelzone, auch in Hamburg und Berlin, zu 100 Prozent aus regenerativer Erzeugung gedeckt«, sagte der Chef des nordostdeutschen Netzbetreibers 50Hertz, Boris Schucht. Im Jahresdurchschnitt stammten 53,4 Prozent des verbrauchten Stroms in Ostdeutschland und Hamburg aus Erneuerbaren. dpa/nd