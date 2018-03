Auch in Berlin stellt die Telekom gegenwärtig Schritt für Schritt ihre Anschlüsse auf Glasfaserleitungen um. Foto: dpa/Uli Deck

Verbraucher, die sich einen neuen Internetanschluss zulegen, haben die Wahl zwischen verschiedenen Anschlussarten. Was sie aber über Breitband-Anschlüsse wissen sollten, wird im nd-ratgeber aufgezeigt.

Soziales: Hartz IV - Streit um die Mietkostenerstattung. Jobcenter müssen auf starke Mietpreisänderungen am Wohnungsmarkt nicht sofort reagieren und demzufolge nicht die Grenze der zu übernehmenden Mieten von Hartz-IV-Beziehern neu anpassen. Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 12. Dezember 2018 reicht es in der Regel aus, wenn Jobcenter alle zwei Jahre die Daten für eine »angemessene Unterkunft« aktualisieren und ihr »schlüssiges Konzept« über die Bestimmung einer Mietobergrenze fortschreiben. Über das Urteil wird im nd-ratgeber informiert.

Arbeit: Krankheitsanfälligkeit - Ist eine Kündigung gerechtfertigt? Wer über Jahre immer wieder für kurze Zeit krankheitsbedingt bei der Arbeit fehlt, dem kann gekündigt werden. Dass es sich um unterschiedliche und nicht zusammenhängende Krankheiten handelt, steht einer negativen Prognose nicht entgegen. Erläuterungen zu einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommer sind im nd-ratgeber nachzulesen.

Wohnen: Mietrecht - Der Garten am Mietshaus, die Saison beginnt. Der Frühling ist da, zumindest der meteorologische. Das Grün am Haus sprießt, will gepflegt sein. Für viele Mieter verbinden sich damit wesentliche Fragen. Im nd-ratgeber wird an Hand von Urteilen deutscher Gericht dargelegt, mit welchen Problemen sich Mieter und Vermieter auseinandersetzen müssen und was alles zu beachten ist.

Grund und Haus: Brennstoffzellen - mit Heizung Strom erzeugen. Wer nach Alternativen für seine veraltete Heizungsanlage sucht, wird unter anderem auf die Brennstoffzelle stoßen. Sie werden bis zu 40 Prozent von der KfW bezuschusst. Über verschiedene Fördermöglichkeiten informiert der nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Steuerrecht - das häusliche Arbeitszimmer. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nicht als Betriebsausgaben bei den gewerblichen Einkünften aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage zu berücksichtigen sind, wenn eine geringfügige betriebliche Nutzung des Arbeitszimmers vorliegt und der Raum vereinzelt privat genutzt wird. Mit dem Fall und den damit verbundenen Problemen beschäftigt sich ausführlich der nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Kapitallebensversicherung - Was tun mit den Lebens-Policen? Ein Leitfaden hilft. Versicherungen verunsichern die Versicherten. Doch nicht nur die Konzerne, auch viele Kunden wollen lieber heute als morgen raus aus den alten Verträgen. Oder doch lieber nicht? Schließlich waren Lebens-Policen mal das beliebteste Finanzprodukt überhaupt – im Westen. Über aktuelle Entwicklungen informiert der nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Verkehrsrecht - Zahl der Fälle von Fahrerflucht nimmt zu. In Deutschlands Norden gibt es immer mehr Fälle von Fahrerflucht (rechtlicher Fachbegriff »Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort«). So verzeichnete Niedersachsen zwischen 2010 und 2015 einen Anstieg um 14 Prozent, in Hamburg betrug der Zuwachs 8,6 Prozent. Experten fürchten, dass die Zahlen auch bundesweit weiter steigen – obwohl hohe Strafen drohen. Über die aktuelle Gesetzeslage und neue Überlegungen der Verkehrsexperten wird im nd-ratgeber informiert.