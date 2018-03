c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Pasewalk. Der ehemalige DDR-Regierungszug am Lokschuppen in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) erhält frische Farbe. Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) sagte am Montag dem Verein Lokschuppen Pomerania, der das Eisenbahnerlebniszentrum bewirtschaftet, Hilfe bei der Finanzierung zu. »Wir hoffen nun auf höhere Temperaturen, damit das Entrosten und Streichen bis zum Saisonbeginn im Mai gelingt«, sagte Vereinsvorsitzender Hans-Jörg Görl. Die komfortablen Waggons der Staatsführung waren 1997 nach Pasewalk gekommen, haben 56 Übernachtungsbetten und ein Restaurant. Der »Regierungszug« ist ein Aushängeschild des 3,5 Hektar großen Eisenbahntechnik-Museums um den denkmalgeschützten Lokschuppen. dpa/nd