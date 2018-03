c/o

Magdeburg. Der Bürgermeister von Tangerhütte, Andreas Brohm, hat vom Land Sachsen-Anhalt einen schnellen Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes gefordert. Das derzeitige Ziel einer Breitbandversorgung von 50 Megabit pro Sekunde sei nicht nur veraltet, sondern auch Steuerverschwendung, erklärte der parteilose Politiker am Montag. »Wir kaufen uns heute auch keinen Röhrenfernseher mehr und tun so, als ob der Flachbildschirm noch nicht erfunden wurde.« Brohm setzt sich seit Jahren für den Ausbau schneller Internetzugänge im Land ein. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) wollte am Montag die »Digitale Agenda« vorstellen und einen Experten-Beirat ins Leben rufen. dpa/nd