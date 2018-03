2013 wurde der Bezirk Hazaribagh zu einem der fünf verseuchtesten Orte der Erde gewählt. Seitdem hat sich nicht viel geändert. Foto: Gilbert Kolonko

Der zerbeulte Bus schleicht auf der staubigen Sadarghat-Gabtoli Road am stinkenden, schwarzen Buriganga-Fluss in Dhaka entlang. Immer wieder bricht der Verkehr völlig zusammen, weil sich überladene Rikschas und Lastenträger ineinander verhakt haben. Kurz ist Geschrei zu hören, dann besinnt man sich darauf, das »Knäuel« zu lösen, denn jeder wird pro Fuhre nur mit ein paar Cent entlohnt. Auf der Uferseite brennen Mühlhaufen, daneben sitzen Plastik- und Mühlsammler. Auf der anderen Straßenseite reihen sich Wellblechhütten aneinander. Im Innern stellen Arbeiter mit verschiedenen Chemikalien billige Plastikwaren her - ohne Handschuhe und Schutzbrille. Plötzlich mischt sich ein beißender Geruch in den Gestank - das Zeichen, dass der Bus Hazaribagh passiert.

Im Jahr 2013 wählte das Blacksmith-Institut den Bezirk zu einem der fünf verseuchtesten Orte der Erde. Etwa 200 Ledergerbereien die hier angesiedelt sind, leiten jeden Tag 20 000 Kub...