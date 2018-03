Marlies Krämer Foto: Jörg Fischer

Der Kampf um die Gleichberechtigung in der Sprache ist eine Art Lebenselixier für Marlies Krämer. »Letztendlich macht mir das einfach Spaß, ich bin dabei auch nicht verbissen, aber ich lasse mir auch nichts gefallen«, sagt die 80-jährige Saarländerin. Sie selbst sieht sich als »bekennende Feministin«.

Seit Jahrzehnten kämpft sie allen Anfeindungen zum Trotz gegen die Benachteiligung der Frau in der Sprache. Für sie ist das der »Schlüssel zur Gleichberechtigung«. Jetzt hat sie die Saarbrücker Sparkasse verklagt. Sie will in allen Formularen als Frau - also etwa als »Kundin« oder »Kontoinhaberin« angesprochen werden. Als nächste Instanz will an diesem Dienstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sein Urteil zu dem Fall verkünden.

Im Kampf um eine weiblichere Sprache reklamiert Marlies Krämer bereits zwei größere Erfolge für sich. Bereits Anfang der 90er Jahre war sie sechs Jahre ohne Ausweis, weil sie sich weigerte, den Antrag z...