Zahlreiche Veröffentlichungen werden sich in diesem Jubiläumsjahr des »68er«-Themas annehmen. Das Opus von Klaus Schmidt wird unter all den entsprechenden Publikationen schon deshalb herausragen, weil es in wunderbarem Duktus und pointierter Diktion kritisch-solidarisch die Ereignisse von und seit fünf Dekaden Revue passieren lässt. Es wäre - leider - nie erschienen, hätte der mittlerweile 82-jährige Kölner Theologe, Historiker, Menschenrechts- und Friedensaktivist sowie politischer Sachbuchautor einen umgekehrten Werdegang eingeschlagen.

• Klaus Schmidt: Dran bleiben. Zuversichtliche Rückblicke eines »Alt-68ers«. Mit einem Nachwort von Günter Wallraff.

LIT Verlag, 250 S., br., 19,90 €.

Klaus Schmidt wuchs in einer wohlbehüteten Akademikerfamilie am Niederrhein auf. Nach dem Abitur auf dem Jesuitenkolleg in Bad Godesberg waren seine Studieno...