»Die Welt, in der wir heute leben, scheint gespaltener zu sein denn je. Wohin man auch blickt, stößt man auf tiefe Gräben, die unsere Gesellschaften in unterschiedliche Lager teilen: Linke und Rechte, Muslime und Nicht-Muslime, Brexit-Befürworter und -Gegner«, schreibt Julia Ebner. Marxistisch-materialistisch geschulte Leser wissen natürlich, woran dies liegt - an den sozialen Verwerfungen des globalen Kapitalismus, dem Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd und an den von kriegerischen Konflikten profitierenden militärisch-industriellen Komplexen der westlichen Staaten.

• Julia Ebner: Wut. Was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen.

Theiss-Verlag, 336 S., br., 19,95 €.

Julia Ebner wollte sich aber nicht mit einfachen Formeln zufriedengeben, sondern tiefer graben. Die Extremismusforscherin recherchiert gründlich, hat sich intensiv län...