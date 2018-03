Er fickt zu viel. Er fickt definitiv zu viel. Darum hat sich Leon für einige Wochen in Nordnorwegen verbarrikadiert. Dort ist es menschenleer, eiskalt, lebensfeindlich. Dabei weiß er, dass es für ihn kein Entrinnen gibt. Sobald Leon zurück ist in Deutschland, wird er wieder zu viel ficken. Es ist sein Beruf.

• Helmut Krausser: Geschehnisse während der Weltmeisterschaft. Roman.

Berlin Verlag, 240 S., geb., 20 €.

Wir befinden uns im Jahr 2028. Seit ein paar Jahren gibt es eine neue Trendsportart: Leistungssex. Leon zieht sich zum Krafttanken noch einmal in die Einöde zurück, danach will er mit seinem »Team Berlin« zum vierten Mal die Weltmeisterschaft gewinnen. Er ist ein Star in allen Disziplinen. Zum Beispiel im Dircom: Paare koitieren parallel im Ring. Das Prinzip ist dasselbe wie beim Synchronspringen. In Choreografien werden Bewegungsabl...