Obwohl er die letzten acht Jahre seines Lebens in Berlin verbrachte, dürfte er in Deutschland nur einem illustren Häuflein von Hardcore-Literaten bekannt sein. In seiner rumänischen Heimat dagegen kennt ihn buchstäblich jedes Kind, mehr noch: Er ist der rumänische Schriftsteller schlechthin.

• Ion Luca Caragiale: Humbug und Variationen. A. d. Rum. v. Eva Ruth Wemme.

Nachw. v. Dana Grigorcea. Guggolz Verlag, 427 S., geb., 24 €.

Das klingt erstaunlich, denn Ion Luca Caragiale (1852 - 1912) ist alles andere als das, was man unter einem Volksschriftsteller versteht: Seine Texte sind sperrig, kraus, struppig, grotesk, bizarr, schwer verdaulich. Nicht zufällig gilt er als eine Art Ahnherr des absurden Theaters à la Eugène Ionesco.

Seine Geschichten kommen zumeist ohne jede Pointe aus: Ihre Pointe besteht ge...