Zeitungslesende als sichtbares Zeichen der neuen Pressefreiheit, Prag, 17. April 1968 Foto: Archiv Robert Lebeck

Dieses Foto: Gretchen und Rudi Dutschke auf der Rückbank eines Cabrio, im Hintergrund ein Stück Prag in Licht getaucht, das Prag des Frühlings von 1968, der zu dieser Zeit noch einer war; das Gesicht der westdeutschen Studentenbewegung hat den Kopf zur Seite geneigt, halb liegt er auf dem Arm, halb greift dieser über an die Schläfe; am unteren Bildrand sieht man noch einen Fotoapparat in seiner Hand, Gretchen schaut, sich an der Lehne des Vordersitzes abstützend, wie abwesend auf Dutschke, der Mund deutet ein kommendes Lächeln an.

Es ist Anfang April 1968. Eine Welt im Umbruch. Das Foto aus Prag kann den rasenden Lauf der Geschichte nicht aufhalten. Ein paar Tage später überlebt Dutschke in Berlin nur knapp das Attentat auf ihn vor dem SDS-Büro am Kurfürstendamm. Ein Mordanschlag, der vieles ändert, der auch die Richtung der Aufmerksamkeit umlenkt.

Irgendwann zwischen jenem 3. April, an dem Dutschke im Philosophischen Seminar...