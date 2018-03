US-Verteidigungsminister James Mattis traf am Dienstag überraschend zu einem Besuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein. Foto: dpa/AP/Robert Burns

Kabul. In Afghanistan sind seit Anfang Januar mehr als 30.000 Menschen vor Kampfhandlungen aus ihren Dörfern und Städten geflohen. Das geht aus einem in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) hervor. Demnach seien allein in Kabul in der vergangenen Woche 1680 Menschen angekommen, die aus den Provinzen Logar, Kapisa, Wardak and Baghlan geflohen seien. Gefechte mit radikalislamischen Taliban nähmen mit dem Ende des Winters nun wieder zu. Im vergangenen Jahr hatten die UN rund 450.000 Binnenflüchtlinge registriert. 2016 waren mehr als 660.000 Afghanen aus ihren Dörfern geflohen. Die UN schätzen, dass derzeit rund 900.000 Afghanen unter »unmenschlichen Bedingungen« in Camps leben.

Afghanistan und Usbekistan planen eine große Afghanistankonferenz für Ende März. Für das Treffen im usbekischen Taschkent, das nach Angaben des afghanischen Außenministeriums am 26. und 27. des Monats stattfinden wird, sollen Delegierte aus mehr als einem Dutzend Ländern kommen. Deutschland will laut Auswärtigem Amt den Sonderbeauftragten der Regierung für die Region, Markus Potzel, schicken.

Auf der Agenda stünden Wege zu einem Friedensprozess mit den radikalislamischen Taliban, die nach offiziellen Angaben mittlerweile wieder mindestens 14,3 Prozent des Landes kontrollieren oder beeinflussen, sowie Anti-Terrorismus-Strategien, sagte ein Kabuler Sprecher am Dienstag. Erst vor knapp zwei Wochen hatte Präsident Aschraf Ghani den Taliban bei einer ähnlichen Konferenz in Kabul ein umfassendes Friedensangebot gemacht. Die Taliban waren nicht eingeladen gewesen und haben bisher auf das Angebot nicht reagiert.

Derweil ist US-Verteidigungsminister James Mattis zu einem Überraschungsbesuch in der Hauptstadt Kabul eingetroffen. Das bestätigte der NATO-Sprecher in Afghanistan, Tom Gresback, am Dienstag. Medienberichten zufolge soll Mattis den Oberkommandierenden der NATO- und der US-Streitkräfte, General John Nicholson, treffen. Bestätigt wurde auch ein Treffen mit Präsident Aschraf Ghani. Wie das »Wall Street Journal«, das einen Reporter an Bord des Flugzeuges hatte, berichtete, wolle sich Mattis über den Stand der neuen US-Afghanistanstrategie informieren. Präsident Donald Trump hatte die aggressive Vorgehensweise im August vorgestellt.

Nach Jahren der Truppenabzüge sieht sie angesichts des sich intensivierenden Krieges mit den radikalislamischen Taliban unter anderem die Entsendung von Tausenden zusätzlichen Soldaten sowie sehr viel mehr Luftangriffe vor. Auch die Bundeswehr soll im Rahmen des NATO-Einsatzes zusätzliche Soldaten an den Hindukusch schicken. dpa/nd