Die Bibelgalerie Meersburg feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist vom 30. Juni bis 3. Oktober die Sonderausstellung »Marc Chagall Flucht und Zuflucht« geplant, wie die Bibelgalerie am Dienstag in Meersburg mitteilte. Die künstlerische Auseinandersetzung Chagalls mit den Themen Flucht und Vertreibung, Zerstörung und Tod werde im Zyklus »The Story of the Exodus« und weiteren Werken dokumentiert. Sie zeigten, dass der jüdische Maler mentale Zuflucht und Trost in der Bibel fand.

Die Bibelgalerie Meersburg wurde 1988 als bundesweit erstes Erlebnismuseum zur »Welt der Bibel« eröffnet. Mehr als 500 000 Besucher haben die Einrichtung und ihre etwa 70 Sonderausstellungen bisher gesehen. epd/nd