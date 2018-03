Die Late-Night-Show ist zurück in Deutschland, und der Neuanfang konnte sich sehen lassen. Klaas Heufer-Umlauf (34) präsentierte sich beim ersten Auftritt seiner neuen ProSieben-Show »Late Night Berlin« am späten Montagabend mit einigen gelungenen Gags und erinnerte manchmal sogar an Altmeister Harald Schmidt - auch wenn der Weg noch weit ist. 750 000 Zuschauer wohnten der Premiere bei. Der Marktanteil betrug 5,3 Prozent, in der jüngeren Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren 12,1 Prozent - ordentlich, aber nicht berauschend.

Heufer-Umlauf, gut gekämmt und mit Schlips und Kragen, hatte angekündigt, dass seine Late-Night-Show deutlich politischer werde als die Jux-Sendung »Circus HalliGalli«, die er bis Sommer 2017 mit Dauerpartner Joko Winterscheidt moderierte. Die klassische Late-Night-Show wurde ergänzt durch eine Band und Sidekick Jakob Lundt, füher Redaktionsleieiter von »Circus HalliGalli«, sowie durch Anne Will in ungewohnter Rolle - die ARD-Talkerin ließ sich von Heufer-Umlauf befragen.

Einer stahl dem neuen Late-Night-Talker für einen Moment dann aber doch die Show: Satiriker Jan Böhmermann (37) funkte ihm im Werbespot eines Autovermieters dazwischen: »Warum ich niemals eine Late-Night-Show im Privatfernsehen moderieren würde? Schon alleine wegen dieser nervigen Werbeunterbrechungen.« Der ZDF-Moderator feierte die Aktion im Redaktionsbüro seines »Neo Magazin Royale« und stellte ein Video dazu ins Netz. In den sozialen Netzwerken wurde der Streich von vielen gefeiert. dpa/nd