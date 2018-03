Es gibt 17 Jugendherbergen in Sachsen-Anhalt. Vor allem bei Gruppen sind ihre Angebote sehr gefragt. So gibt es in der Jugendherberge in Wernigerode ein Tonstudio und Probenräume, weshalb sie gern von Musikgruppen und Chören gebucht wird. 2017 gingen 87 000 Übernachtungen auf das Konto von Gruppen; Familien buchten 70 600 Nächte und Schulklassen von Klasse 1 bis 5 kamen auf 60 000 Übernachtungen. Ziel ist laut Nawrodt, vor allem Jugendliche und Familien aus schwierigen sozialen Verhältnissen aus ihrem Alltag herauszuholen. Auch für dieses Jahr sind deshalb Ferienlager geplant.

Foto: 2019 wird im Zeichen des Bauhaus-Jubiläums stehen. Vor 100 Jahren war die Hochschule mit wegweisendem Einfluss auf Architektur, Kunst und Design gegründet worden. Die Herberge in Dessau-Roßlau sei dafür ideal, denn sie liege unweit der zum Bauhaus gehörenden Meisterhäuser, so Nawrodt. dpa/nd Foto: dpa/Hendrik Schmidt