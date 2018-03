Stralsund. Ein Teil des Blockes 5 in der NS-Hinterlassenschaft Prora auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern soll verkauft werden. Der Kreistag Vorpommern-Rügen machte am Montag den Weg für eine Ausschreibung frei. Das betreffe den großen Teil des unsanierten Blockes - etwa 300 Meter des 450 Meter langen Gebäudes. Parallel zum Verkauf wird demnach der bestehende Erbbaurechtsvertrag mit dem Deutschen Jugendherbergswerk verändert, das seit 2011 eine Jugendherberge im sanierten nördlichen Teil des Blocks betreibt. Der Block 5 ist der letzte der einst von den Nazis als »Seebad der 20 000« geplanten Areals, der noch in öffentlicher Hand ist. Der Bund hatte die Blöcke 1 bis 4 im letzten Jahrzehnt an Privatinvestoren verkauft. Dort entstanden Hunderte Ferien- und Eigentumswohnungen. dpa/nd