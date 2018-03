Halle/Saale. Im Reichsbürger-Prozess um den versuchten Mord an einem SEK-Beamten hat die Verteidigung des Angeklagten weitere Befangenheitsanträge gestellt. Dem Vorsitzenden Richter Jan Stengel am Landgericht Halle in Sachsen-Anhalt warf sie am Dienstag eine »äußerst willkürliche Verfahrensweise« vor. Er habe der Verteidigung die Plädoyers für den 15. März nahegelegt, ohne ein entscheidendes Gutachten zur Schuldfähigkeit ihres Mandanten abzuwarten. Angeklagt ist der frühere Mister Germany, Adrian Ursache. Er soll bei der anstehenden Zwangsräumung seines Grundstücks im August 2016 gezielt auf den Polizisten geschossen haben. Ursache wurde beim SEK-Einsatz schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft rechnet ihn der Reichsbürger-Bewegung zu. dpa/nd