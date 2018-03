Mexiko-Stadt. Vor dem Urnengang im Sommer haben die Behörden in Mexiko »schon etwa 30 Morde an Menschen gezählt, die an den Wahlen teilnehmen wollten«, sagte Innenminister Alfonso Navarrete am Montag. Vor allem Bürgermeisterkandidaten und Bewerber um Sitze in den Regionalparlamenten wurden Opfer der Gewalt. Am 1. Juli werden der Präsident, die Abgeordneten beider Parlamentskammern, acht Gouverneure, Bürgermeister von Mexiko-Stadt und Regionalparlamente gewählt. AFP/nd