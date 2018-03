Bratislava. Nach der Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und Korruptionsvorwürfen steht das slowakische Regierungsbündnis offenbar vor dem Bruch: Koalitionspartner Most-Hid forderte am Montagabend vorgezogene Neuwahlen. Seine Partei werde ohne ewrfolgreiche Verhandlungen die Dreierkoalition verlassen, so Bela Bugar, Chef der kleinen Regierungspartei, nach Krisengesprächen der Koalition. Am Montag war Innenminister und Vize-Premier Robert Kalinak zurückgetreten. Regierungschef Robert Fico muss sich am Montag einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. AFP/nd Kommentar S. 4