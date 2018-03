Die Künstlerin Gisela Breitling, eine Vorkämpferin der Frauenrechte, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Sie erlag am Montagmorgen in einem Berliner Seniorenheim einer langjährigen Erkrankung, wie ihr Neffe und Werkverwalter Matthias Bonjer am Dienstag mitteilte. Die aus dem fantastischen Realismus stammende Künstlerin wurde vor allem mit ihren Porträts von starken und selbstbewussten Frauen bekannt. In den 1980er Jahren gründete sie zusammen mit der Berliner Künstlerin Evelyn Kuwertz »Das verborgene Museum«, in dem seit 1987 vorwiegend Werke von vergessenen europäischen Künstlerinnen ausgestellt werden. 2001 erhielt sie für ihr Engagement zur Gleichstellung der Frau in der Kunstwelt das Bundesverdienstkreuz am Bande. dpa/nd