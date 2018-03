Tokio. Japan will zur Lösung des Atomkonflikts auf der koreanischen Halbinsel mit Südkorea und dem gemeinsamen Verbündeten USA zusammenarbeiten. Das sagte Ministerpräsident Sinzo Abe am Dienstag bei einer Unterredung mit dem südkoreanischen Geheimdienstchef Suh Hoon. Es sei »äußerst wichtig«, dass Nordkorea »konkrete Schritte unternimmt und sein Wort einhält«, so Abe. Zuvor hatte man sich darauf verständigt, weiter »maximalen Druck« auszuüben, bis Nordkorea konkrete Schritte zur Denuklearisierung ergreift. dpa/nd