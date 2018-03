München. Bei Frauen über 65 Jahren dauert es am längsten, bis sie nach den ersten Herzinfarkt-Symptomen in die Notaufnahme gelangen. Das ergab eine Studie des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung, des Helmholtz-Zentrums München sowie der TU München. Danach vergehen bei älteren Frauen im Schnitt über viereinhalb Stunden, bis sie in die Notaufnahme kommen, bei jungen Frauen zweieinhalb Stunden. Bei über 65-jährigen Männern sind es dreieinhalb Stunden, bei jüngeren drei Stunden. Als Grund für die unterschiedlichen Zeiten sehen die Forscher unter anderem die Zurückhaltung der älteren Frauen. nd