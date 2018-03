Auch Konsumenten fragen sich immer häufiger, welche Überraschungen Hühnereier bieten. Foto: dpa/Victoria Bonn-Meuser

Bis vor Kurzem wurde Herzkranken vom Verzehr von Hühnereiern strikt abgeraten. Nun sind wieder ein bis zwei Eier pro Tag erlaubt, aber die Freude scheint getrübt. Rund 19 Milliarden Eier werden jährlich in Deutschland verbraucht. Etwa zehn Prozent davon stammen von Bio-Legehennen, die jeweils bis zu 300 Eier pro Jahr legen. Kann die dafür erforderliche Anzahl von circa sechs Millionen Bio-Legehennen wirklich in kleinen Scharen auf grünen Wiesen gehalten werden? Wie ist es um die Qualität des Hühnereies bestellt?

»Die Henne hat gerade ein Ei gelegt, das hat ihr weh getan, deshalb gackert sie«, erläutert die alte Frau vor ihrem Garten, in dem Apfelbäume und am Rand Brombeerhecken wachsen. Hier spazieren etwa 30 Hühner über eine Wiese. Die Hühnerhaltung betreibt sie als geringfügigen Nebenerwerb, um ihre Rente aufzubessern und sich an den Stadtkindern zu freuen, die mit ihren Eltern bei einem Landausflug frische Eier kaufen.

Die Le...