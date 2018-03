Brandenburg/Havel. Neu gebaute und kernsanierte Gebäude der Polizeidirektion West und der Polizeiinspektion sind am Mittwoch an der Magdeburger Straße in Brandenburg/Havel offiziell eröffnet worden. Finanzminister Christian Görke (LINKE) und Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) übergaben symbolisch die Schlüssel. »Mit dem Bezug der Gebäude werden die an verschiedenen Standorten in der Stadt Brandenburg untergebrachten Polizeikräfte endlich an einem modernen Standort zusammengeführt«, sagte Görke. »Ich will es nicht verhehlen - was länger dauert und Mehraufwand verursacht wird in der Regel auch teurer, was mich als Finanzminister schmerzt, denn wir haben hier Mehrkosten von rund 2,7 Millionen Euro zu verzeichnen. Damit werden in dieses Bauvorhaben vom Land 18,6 Millionen Euro investiert.« Innenminister Schröter meinte, mit den neuen und modernisierten Räumlichkeiten bekomme die Polizeidirektion West den Rahmen, »den sie nicht nur braucht, sondern auch verdient«. nd