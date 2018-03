Gina Haspel soll als erste Frau die CIA führen. Foto: AFP/Central Intelligence Agency

Bevor Gina Haspel weiter befördert wird, müsse sie erst einmal zu schweren Vorwürfen Stellung nehmen, verlangte jetzt das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte. Die 61-Jährige soll als erste Frau dem US-Auslandsgeheimdienst vorstehen. Den jetzigen Chef Mike Pompeo will Präsident Donald Trump zum Außenminister machen. Die Menschenrechtsaktivisten haben gegen die bisherige CIA-Vizedirektorin im Vorjahr Strafanzeige gestellt - sie sei für die Folterung von Gefangenen im thailändischen Geheimgefängnis Cat’s Eye verantwortlich gewesen. Dort soll zwischen 2003 und 2005 auch simuliertes Ertrinken eingesetzt worden sein, um Terrorverdächtige zu brechen. CIA-Mitarbeiter sprechen von mindestens zwei Waterboarding-Opfern. Haspel sei »bis zum Hals« in Foltermethoden verwickelt gewesen, kritisiert die US-Bürgerrechtsbewegung ACLU. Später ließ sie auf Anweisung von oben Videoaufzeichnungen der Verhöre vernichten. Quelle für die Vorwürfe ist unter anderem ein 2014 teilweise veröffentlichter Report des Geheimdienstausschusses im US-Senat.

Den Aufstieg von Haspel zur Chefin für alle Geheimoperationen und 2017 dann zur Nummer Zwei der »Firma«, der sie seit 1985 angehört, hat das nicht verhindert. Der frühere CIA-Chef John Brennan etwa lobte, dass sie ihre Pflichten erfüllt habe, wenn »in schwierigen Zeiten schwierige Dinge« zu tun waren. Doch selbst der republikanische Senator John McCain fordert nun, dass Haspel den »Charakter und das Ausmaß« ihrer Beteiligung an dem so geheimen wie »beschämenden« Verhörprogramm erklären müsse. Die Folter von Gefangenen in US-Gewahrsam gehöre zu den »dunkelsten Kapiteln in der amerikanischen Geschichte«. Aber wahrscheinlich waren ihre Taten für Trump sogar eine Empfehlung; hatte er doch im Wahlkampf angekündigt, Waterboarding »und viel Schlimmeres« wieder einführen zu wollen. Allerdings dürften auf Haspel im Nominierungsverfahren des Senats nun auch sehr ungemütliche Fragen warten.