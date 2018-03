Hannover. Die Stadt Hannover hat am Samstag eine Kundgebung für das kurdische Neujahrsfest Newroz genehmigt. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei Hannover dem »nd« am Mittwoch. Die Veranstaltung wird demnach auf dem Waterlooplatz stattfinden und sich »gegen den Krieg, gegen Rüstungsexporte und den Terror Erdogans gegen die Stadt Afrin« richten, wie Diether Dehm, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, mitteilte. Dehm gehört der Initiative »Kulturschaffende für den Frieden« an, welche die Veranstaltung organisiert. Die Polizei hatte zuvor eine Großveranstaltung des kurdischen Dachverbands Nav-Dem verboten, weil sie darin eine Unterstützung der PKK sah. sot