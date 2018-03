Foto: dpa

Berlin. Wer Angela Merkel als Bundeskanzlerin schon aus dem Jahr 2005 kennt, ist seither um einiges gealtert. Merkel ist immer noch Kanzlerin. Am Mittwoch wählte sie der Bundestag zum vierten Mal; nach Ernennung durch den Bundespräsidenten leisteten sie und ihr Kabinett den Amtseid. Deutschland zu dienen, scheint ein nicht erlahmendes Motiv für die 63-Jährige zu sein. Der Zahl ihrer Amtseide nach hat Merkel nunmehr mit Konrad Adenauer und Helmut Kohl gleichgezogen. Und mit einem Zeitrekord geht sie zu Beginn der neuen Amtszeit sogar in Führung. Noch nie dauerte es so lange, bis nach einer Bundestagswahl die Regierung vereidigt war: 171 Tage. Im Jahr 1983 war die Sache nach 23 Tagen erledigt. Aber das alles ist schon wieder abgehakt; nun wird gedient.