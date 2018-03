Unten links

Lesedauer: 1 Min.

Neuseeland liegt bekanntlich sehr weit entfernt, auf der anderen Seite der Erde. Ein Land aus weit hingesprenkeltem Land im Meer, und aus dem Nichts können dort auf sanften grünen Anhöhen plötzlich Horden zähnefletschender Orks auftauchen und über friedliche Auenlandbewohner herfallen. Auch wenn gerade kein Film gedreht wird, geht es in Neuseeland exotisch zu, fast wie im Bundeskanzleramt, wenn dort künftig die neue Digitalisierungsbeauftragte aus Bayern aufkreuzt und über Lufttaxis philosophiert. Als Dorothee Bär das jüngst tat, wurde sie noch verlacht. Doch jetzt weiß man, dass in Neuseeland schon bald erprobt wird, wovon Dorothee Bär in Deutschland noch einsam träumen muss. Lufttaxis werden dann über grüne Auen dahingleiten, und man ahnt, wie Dorothee Bär bei künftigen Debatten spöttisch auf Neuseeland verweisen wird. Um dann dem Verkehrsminister aus Bayern zuzuzwinkern, damit der den nächsten Zukunftsplan offerieren kann: eine Maut für Lufttaxis. uka