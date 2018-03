Hamburg. Mit dem Containerschiff »Antoine de Saint Exupery« lief am Donnerstagmorgen ein Gigant in den Hamburger Hafen ein. Am Burchardkai machte damit das bisher größte Containerschiff in der Geschichte des Hafens in der Hansestadt fest. Der Frachter ist 400 Meter lang und 59 Meter breit. Er hat eine maximale Ladekapazität von 20 600 Standardcontainern (TEU). Am Kai sollen etwa 7000 Container unter anderem mit Elektronik und Textilien gelöscht und 4500 mit Chemikalien und Maschinenteilen geladen werden.

Foto: Die Ankunft fällt in ein historisches Jahr. 1968 legte das erste Containerschiff in Hamburgs Hafen an - mit einer Ladekapazität von 1200 Containern. Voraussichtlich am Samstag soll der Ozeanriese die Hansestadt in Richtung Rotterdam verlassen. nd Foto: dpa/Daniel Bockwoldt