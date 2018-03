Stralendorf. Die Gemeinde Stralendorf bei Schwerin ist die einstige Hausmülldeponie der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns los - zumindest rechtlich. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass die 15 Hektar große rekultivierte Siedlungsmülldeponie auf dem Gebiet der Gemeinde zu Schwerin gehört, so ein Gemeindevertreter am Donnerstag. Das Verwaltungsgericht Greifswald hatte im November 2015 entschieden, dass die 1978 gegründete und 1994 stillgelegte Deponie zu Stralendorf gehört. Dagegen war die Gemeinde in Revision gegangen. dpa/nd