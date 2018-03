Addis Abeba. Nach der Tötung von neun Zivilisten durch die Streitkräfte sind Tausende Äthiopier aus Angst vor neuer Gewalt ins Nachbarland Kenia geflohen. Seit Sonntag seien rund 8200 Menschen angekommen, fast nur Frauen und Kinder, erklärte Yvonne Ndege, eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, am Donnerstag. Die Menschen seien behelfsweise in Grenznähe untergebracht, aber es fehle an Trinkwasser und Lebensmitteln. Äthiopische Sicherheitskräfte hatten am Sonntag nach eigenen Angaben neun Zivilisten getötet, weil sie irrtümlich für Extremisten gehalten worden waren. dpa/nd