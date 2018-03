Die Lastenräder sind nur eine Leihgabe. Ende März müssen die beiden Wohnungsgenossen sie wieder abgeben. Foto:

In der WG-Küche von Elias Dege und Frederyk Bieseke stehen schon die Kisten mit Schlafsäcken, Isomatten und zwei großen Kannen mit Kaffee und Tee bereit. Die beiden warten noch auf einen freiwilligen Fahrer, der sie auf ihrer heutigen Tour begleiten will. An zwei festen Tagen pro Woche verteilen Elias und Frederyk Spenden an obdachlose Menschen. Mit Lastenfahrrädern.

Die Idee, Kältehilfe mit dem Rad zu betreiben, ist in der WG-Küche entstanden. Vor gut einem Jahr ist der 21-jährige Elias in die WG in Prenzlauer Berg gezogen. Das erste halbe Jahr schlief er dort auf dem Sofa. »Ich war sozusagen teilzeit-obdachlos«, sagt er lachend. Nebenbei arbeitet er ehrenamtlich beim Flicken e.V., der sich ebenfalls sozial engagiert. »Ich hab gemerkt, dass Lastenräder ein Riesen- Thema sind«, erklärt Elias. Die beiden entschieden sich, ihre Leidenschaft zum Radfahren mit sozialem Engagement zu verbinden, und gründeten das Projekt »warmgefahren«.

