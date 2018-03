London. Mit einer Mahnwache haben der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre sowie das Netzwerk »Plough Back the Fruits« am Donnerstag in London vor der Hauptversammlung des britisch-südafrikanischen Bergbaukonzern Lonmin protestiert. Sie erinnerten an die 34 Bergarbeiter in der Platinmine Marikana, die im August 2012 bei Protesten von Polizei und Sicherheitskräften getötet wurden. Hunderte wurden verletzt. Den Chemiekonzern BASF als Hauptabnehmer des Platins forderten die Demonstranten auf, Verantwortung innerhalb der Lieferkette zu übernehmen und die bisherigen Audits offenzulegen. nd