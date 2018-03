Washington. Der Spielwarenhändler Toys»R«Us schließt alle Filialen in den USA. Es gebe keine finanzielle Unterstützung mehr dafür, die US-Geschäfte fortzuführen, erklärte Unternehmenschef Dave Brandon am Mittwochabend. Toys»R«Us betreibt auf US-Gebiet rund 880 Niederlassungen. Angaben zu den betroffenen Arbeitsplätzen machte das Unternehmen nicht. US-Medienberichten zufolge fallen bis zu 33 000 Jobs weg. Toys»R«Us hatte in den USA im vergangenen Herbst Gläubigerschutz beantragt, um Schulden reduzieren zu können. AFP/nd